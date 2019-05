PlayStation State of Play: nuovo episodio in arrivo questa settimana?

I tanti rumor di ieri sul mondo PlayStation hanno portato molti a pensare che Sony stia organizzando un nuovo evento State of Play per questa settimana, al momento però la casa giapponese non ha ancora confermato nulla a riguardo...

Nel fine settimana si è parlato del possibile "arrivo di un trailer di una esclusiva Sony prima dell'E3", nella giornata di ieri questi rumor si sono intensificati: Game Reactor Spagna ha diffuso una voce che vorrebbe un trailer di The Last of Us 2 in arrivo questa settimana insieme alla data di uscita (fissata per l'autunno 2019) mentre Hideo Kojima ha confermato che novità su Death Stranding arriveranno domani, mercoledì 29 maggio.

Due indizi forse non fanno una prova ma a questi due titoli potrebbe aggiungersi anche Ghost of Tsushima, in questo modo Sony potrebbe dare vita ad uno State of Play pre E3 piuttosto ricco di novità sui tre titoli che rappresenteranno il canto del cigno di PS4, prima di aprire l'era PlayStation 5.

Restiamo in attesa di comunicazioni da parte della compagnia, l'annuncio di un nuovo State of Play potrebbe avvenire anche nella giornata di oggi...