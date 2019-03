PlayStation State of Play: primo episodio in diretta lunedì 25 marzo

Sony Interactive Entertainment ha annunciato State of Play, nuova serie dedicata a tutte le novità dal mondo PlayStation. Il primo episodio andrà in onda lunedì 25 marzo alle 22:00, ora italiana.

Dal sito ufficiale PlayStation leggiamo che "State of Play vi fornirà tutti gli aggiornamenti e le novità dal mondo PlayStation. Il nostro primo episodio presenterà i software in uscita per sistema PS4 e PlayStation VR, con nuovi trailer, nuovi annunci e nuovi filmati di gioco."

Il primo episodio di State of Play potrà essere seguito su Twitch, YouTube, Twitter e Facebook, inoltre lo commenteremo in diretta dalle 21:30 di lunedì 25 marzo sul canale Twitch di Everyeye.it, non mancate!

Sony ha in programma altri episodi di State of Play per il 2019, con novità e aggiornamenti sul mondo PlayStation, restiamo quindi in attesa di scoprire cosa vedremo durante la trasmissione, difficile aspettarsi novità su PlayStation 5 mentre certamente assisteremo alla presentazione di nuovi giochi per PlayStation 4 e PSVR... a inizio settimana ne sapremo di più.