PlayStation State of Play: PSVR2 non ci sarà, confermati nuovi annunci e la durata

Sony ha annunciato un nuovo PlayStation State of Play per il 25 febbraio con focus su dieci giochi per PS4 e PS5, alcuni dei quali mostrati durante l'evento PlayStation dello scorso mese di giugno. Ci sarà spazio anche per annunci hardware?

Sony specifica che che durante lo show assisteremo a "una serie di novità e approfondimenti per 10 giochi in arrivo su PS4 e PS5 tra cui annunci di nuovi giochi e aggiornamenti sui titoli indie e di terze parti che avete visto l’ultima volta nella presentazione PS5 di giugno."

L'evento durerà 30 minuti, Sony conferma che non ci saranno annunci hardware di alcun tipo o annunci legati all'industria (come acquisizioni o dati di vendita), il focus sarà unicamente "sui fantastici giochi in arrivo nei prossimi mesi."

Per saperne di più sull'appena annunciato visore PlayStation VR 2 per PS5 sarà necessario attendere, con ogni probabilmente durante lo State of Play potremo vedere in azione giochi di prossima uscita come Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart, con la speranza di Kena Bridge of Spirits, atteso per le prossime settimane.

In rete si fanno anche i nomi di Horizon Forbidden West e GTA 5 Next-Gen, si tratta però di semplici speculazione basate sul fatto che i due titoli in questione non sono mai stati mostrati dopo il PlayStation Event dello scorso giugno. Ampio spazio comunque ai giochi terze parti e alle produzioni indie, come confermato da Sony nel virgolettato citato poco sopra.