PlayStation State of Play: soddisfatti o delusi? Il riassunto in 6 minuti

Lo State Of Play del 25 febbraio si presenta senza grosse sorprese, ma conferma alcune date d'uscita e rivela gli upgrade per PlayStation 5 di un paio di giochi di spessore. Una certezza: tutti i giochi mostrati arriveranno nel 2021, rinforzando così il parco titoli di PS5 (ma anche di PS4).

Ad aprire l'evento è stata l'edizione PS5 di Crash Bandicoot 4 It's About Time, che garantirà la possibilità di trasferire i salvataggi da PS4 alla nuova console. Si prosegue con nuovi dettagli su Returnal, attesa esclusiva PS5 ad opera di Housemarque, la cui data è fissata per il 30 aprile. Si fa rivedere Knockout City, già mostrato durante l'ultimo Nintendo Direct: prevista una beta dal 2 al 4 aprile per il nuovo titolo della collana EA Originals tutto incentrato sul multiplayer.

Dopo aver assistito al trailer di debutto di SIFU, intrigante gioco tutto azione e kung-fu sviluppato da Slocap, è la volta di un video-gameplay di Solar Ash: il nuovo titolo dagli autori di Hyper Light Drifter non ha ancora una finestra di lancio precisa. Si passa poi al nuovo episodio di Five Nights at Freddy's e a nuovi aggiornamenti sull'atteso Oddworld: Soulstorm, che debutterà sulle console Sony il 6 aprile. È poi il turno di Kena Bridge of Spirits, che ha finalmente una data d'uscita ufficiale fissata per il 24 agosto. Torna poi a mostrarsi anche Deathloop: la nuova opera di Arkane Studios è confermata per il 21 maggio.

Lo State of Play si chiude con l'annuncio dell'edizione PS5 di Final Fantasy VII Remake prevista per il 10 giugno, intitolata Intergrade. Non si tratta di un semplice aggiornamento next-gen: la nuova edizione del titolo Square-Enix introduce un nuovo episodio tutto dedicato a Yuffie Kisaragi, che per l'occasione sarà accompagnata da un nuovo personaggio giocabile.

