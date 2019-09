PlayStation State of Play: da The Last of Us 2 a Wattam, tutte le novità presentate!

Il nuovo PlayStation State of Play ha portato con sé un ampio ventaglio di contenuti, spaziando da alcune delle produzioni più attese dalla community videoludica all'annuncio di nuovi giochi.

Sul primo fronte, non possiamo non citare il nuovo trailer di The Last of Us Part 2, che ha finalmente svelato la data di uscita del gioco. Novità anche sul fronte della nuova IP di Hideo Kojima, con la presentazione di una PS4 PRO a tema Death Stranding. Restando in tema di esclusive, Sony ha confermato il lancio di una Demo di MediEvil. Piuttosto a sorpresa, il colosso videoludico ha inoltre annunciato i giochi gratis PlayStation Plus di settembre.

Spazio anche ad approfondimenti dedicati a titoli già noti al pubblico, con la presentazione della campagna di COD Modern Warfare. Un nuovo trailer, che potete visionare in apertura alla news, ha inoltre annunciato la finestra di lancio di Wattam, che debutterà nel corso del dicembre 2019. Novità anche sul fronte di PlayStation VR, con l'annuncio di L.A Noir The VR Case Files e altri titoli per la Realtà Virtuale Sony. Durante l'appuntamento, spazio anche al trailer di Afterparty, visionabile in calce. Come detto, spazio anche per alcune novità assolute, tra cui l'annuncio di Humanity e la presentazione del primo trailer di Arise: A Simple Story. Primo trailer anche per la versione PS4 di Civilization VI: potete visionarlo in calce a questa news.