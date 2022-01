PlayStation stila la lista dei 22 giochi PS4 e PS5 da non perdere nel 2022

Nonostante abbia pagato i numerosi rinvii provocati dalla pandemia mondiale, il 2021 si è rivelato un anno di ottimo livello, assolvendo adeguatamente al suo ruolo di traghettatore nella nuova generazione di console. Il 2022, invece, cosa ci riserverà?

L'annata appena cominciata si preannuncia ancor più ricca, pertanto i curatori di PlayStation hanno ben pensato di fornirci una guida per prepararci a tutto ciò che verrà. Sulle pagine del sito ufficiale di Sony è apparsa una lista con 22 videogiochi per PS4 e PS5 da tenere d'occhio nel corso del 2022: si spazia da titoli indipendenti a seguiti di giochi campioni d'incasso, da grandi esclusive ad ambiziose terze parti. Ce ne sarà letteralmente per tutti i gusti.

L'elenco si apre con Horizon Forbidden West, prima grande esclusiva dell'anno prevista per il 18 febbraio. Spazio anche ad Uncharted - Raccolta L'Eredità dei Ladri, che il 28 gennaio porterà su PS5 Thief's End e Lost Legacy, Gran Turismo 7 fissato per il 4 marzo e l'attesissimo God of War Ragnarok, atteso nel 2022 ma ancora privo di una data precisa. Square Enix ci delizierà con Forspoken, Babylon's Fall e Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, mentre Warner Bros. Games si prepara a lanciare Gotham Knights e Suicide Squad. Il panorama indipendente, invece, si arricchirà con giochi estremamente promettenti come Stray, Salt & Sanctuary e Sifu, tra gli altri. Ecco a voi la lista completa con i giochi più attesi da PlayStation

22 giochi da tenere d'occhio nel 2022 secondo PlayStation

Horizon Forbidden West (18 febbraio 2022)

Uncharted - Raccolta L'Eredità dei Ladri (28 gennaio 2022)

Elden Ring (25 febbraio 2022)

Dying Light 2: Stay Human (4 febbraio 2022)

God of War Ragnarok (2022 - data da confermare)

Gran Turismo 7 (4 marzo 2022)

Gotham Knights (2022 - data da confermare)

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (18 marzo 2022)

GhostWire: Tokyo (2022 - data da confermare)

Tiny Tina's Wonderlands (25 marzo 2022)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (20 gennaio 2022)

Suicide Squad: Kill the Justice League (2022 - data da confermare)

Stray (inizio 2022)

OlliOlli World (8 febbraio 2022)

Salt ad Sacrifice (2022 - data da confermare)

Little Devil Inside (2022 - data da confermare)

Sifu (20 febbraio 2022)

Oxenfree II: Lost Signals (2022 - data da confermare)

Tchia (2022 - data da confermare)

Babylon's Fall (24 maggio 2022)

Forspoken (3 marzo 2022)

The Lord of the Rings: Gollum (2022 - data da confermare)

Quali sono i giochi che attendete maggiormente? Già che ci siete, date un'occhiata anche al nostro speciale sulle esclusive PS4 e PS5 più attese del 2022.