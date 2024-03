PlayStation Store Sconti: 3 giochi a meno di 5 euro per divertirvi nel weekend

Grazie ai Saldi Divertimento Continuo e la Promozione Mega Marzo, il PlayStation Store è letteralmente invaso dalle offerte. Se non sapete neppure da dove cominciare, giungiamo in vostro soccorso proponendovi tre videogiochi in super sconto che a nostro modo di vedere meritano tutta la vostra attenzione.

Mad Max (PS4, retrocompatibile con PS5) - 4,99 euro

Smettete di riguardare all'infinito il trailer di Furiosa: A Mad Max Saga e ingannate l'attesa immergendovi nel suo mondo post-apocalittico intriso di benzina e rottami giocando Mad Max, un gioco open world di tutto rispetto che, nonostante qualche annetto sulle spalle, è ancora in grado di regalare delle soddisfazioni agli appassionati del genere. La trama, ambientata dopo Fury Road, ci mette qualche ora a decollare, in compenso il sistema di combattimento alla Batman Arkham, gli esplosivi inseguimenti a bordo dell'auto e il suggestivo mondo di gioco catturano immediatamente. Se non siete ancora convinti, sappiate che il videogioco di Mad Max è considerato canonico dagli autori di Furiosa: A Mad Max Saga.

Lost in Random (PS4 e PS5) - 2,99 euro

Lost in Random è un'avventura d'ispirazione gotica che sembra essere uscita dalle menti di Tim Burton e Neil Gaiman. La protagonista è Even, il cui obiettivo è quello di salvare sua sorella Odd in un regno in cui il destino dei cittadini viene determinato dal lancio di un dado maledetto. Oltre ad un incipit originale e un'estetica suggestiva, Lost in Random offre anche un gameplay carico di spunti e soluzioni originali, ivi compreso un sistema di combattimento con pausa tattica basato sul lancio di un dado e l'impiego di differenti carte in grado di offrire alla protagonista armi e abilità uniche. Ne parliamo in maniera più approfondita nella recensione di Lost in Random. Il gioco è anche incluso nel catalogo di EA Play, dunque sta a voi decidere se approfittare dell'abbonamento o acquistarlo a soli 2,99 euro.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans (PS4, retrocompatibile con PS5) - 4,99 euro oppure 3,99 con Plus

Se siete cresciuti a pane, fagioli e cazzotti assieme a Bud Spencer e Terence Hill, allora non potete non aggiungere alla collezione questo sentito tributo alla coppia più scoppiettante del cinema italiano. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans è un picchiaduro a scorrimento in pixel art che ricrea fedelmente le atmosfere e le ambientazioni dei film più iconici del duo. Nei panni delle controparti digitali di Bud Spencer e Terence Hill è possibile replicare le medesime mosse che li hanno resi celebri al cinema, oltre che imbarcarsi in mini-giochi ispirati al scene leggendarie come quella della Dune Buggy. Fatelo vostro e poi recuperate l'altrettanto valido Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 in un secondo momento.