PlayStation Store: 3 giochi a meno di 5 euro da non lasciarsi sfuggire al Black Friday

Sul PlayStation Store è sempre tempo di offerte, specialmente in periodo di Black Friday, con Sony che ha lanciato una nuova promozione espressamente dedicata al periodo di sconti più pazzo dell'anno. Non sapete come spendere i vostri soldi? Ci pensiamo noi ad aiutarvi segnalando 3 ottimi giochi a meno di 5 euro. Minima spesa, massima resa!

Thronebreaker: The Witcher Tales (4,99 euro)

Avete giocato tutti e tre i The Witcher, visto tutte le stagioni della serie Netflix (inclusi spin-off live action e animati), letto tutti i libri di Andrzej Sapkowski e letteralmente consumato il gioco del Gwent, eppure non siete ancora pronti ad abbandonare il mondo dello strigo? Per vostra fortuna c'è il buon Thronebreaker: The Witcher Tales in offerta. Completamente differente nell'impostazione dalla serie principale, Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo per giocatore singolo che combina esplorazione, narrazione, enigmi e meccaniche di gioco basate sulle carte. La storia narra di Meve, regina dei due Regni Settentrionali di Lyria e Rivia che si vede costretta ad imbracciare le armi a fronte dell'imminente invasione nilfgaardiana.

Titanfall 2: Ultimate Edition (4,49 euro)

Se siete appassionati di FPS e per qualche assurda ragione non avete mai giocato a Titanfall 2 (nonostante ormai passi più tempo in offerta che a prezzo di listino), posate immediatamente il COD di turno (tanto avrete sicuramente modo di tornarci su) e comprate immediatamente il gioiellino di Respawn Entertainment. L'appagante feeling delle armi, le meccaniche di parkour che trasformano il gameplay in una galvanizzante danza fatta di rapide scivolate, salti e corse sui muri, e il senso di esaltazione al comando dei possenti titani rappresentano i principali punti di forza di Titanfall 2. Degna di nota l'avvincente campagna per giocatore singolo, che nonostante una longevità non eccelsa si distingue per una varietà di situazioni e scenari invidiabile, oltre che per alcune vere e proprie chicche di game design.

Dragon's Dogma: Dark Arisen (4,99 euro)

Se siete appassionati di action GDR e non avete paura di fare un passo indietro nel tempo, vi consigliamo di giocare Dragon's Dogma: Dark Arisen per prepararvi al meglio all'uscita di Dragon's Dogma 2, che un recentissimo rumor vuole in uscita a marzo 2024. Dragon's Dogma: Dark Arisen vi aspetta nell'enorme open world di Gransys offrendovi la possibilità di scegliere fra nove differenti classi e di ottenere l'aiuto di tre personaggi non giocanti. Il sistema delle Pedine (NPC alleati che vi assistono in combattimento e che possono essere scambiati con gli altri giocatori) rappresenta uno degli aspetti più apprezzati della produzione. L'edizione in vendita sul PlayStation Store si chiama così poiché, oltre al gioco base, include anche tutti i contenuti scaricabili post-lancio e la grande espansione Dark Arisen.