PlayStation Store: 5 giochi a meno di 20 euro con gli sconti di Halloween

Vi abbiamo già segnalato i migliori giochi horror per Halloween in offerta su PlayStation Store ma gli sconti di Halloween continuano e includo anche giochi non propriamente legati a temi come orrore e paura. Ecco 5 giochi a meno di 20 euro che dovreste assolutamente comprare in offerta.

Assassin's Creed Origins 9.79 euro

Bastano poco meno di dieci euro per comprare la versione standard di Assassin's Creed Origins, gioco non recentissimo ma che ha inaugurato un nuovo filone per la saga Ubisoft, continuato poi con Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla.

Borderlands The Handsome Collection 9.99 euro

Un pacchetto davvero ricco che include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel, tutti e due aggiornati e con decine di DLC, skin, espansioni e pacchetti aggiuntivi per moltiplicare il divertimento. Un prezzo davvero piccolo per una collection imperdibile, peccato per l'assenza dell'originale Borderlands Game of the Year Edition.

Persona 5 Ultimate Edition 19.99 euro

Persona 5 Ultimate Edition passa da 99.99 euro a 19.99 euro, questa edizione include oltre al gioco completo anche tutte le Personas aggiuntive, tutti i costumi extra, i DLC Healing Item Set e Skill Card Set, la traccia audio in giapponese e il livello di difficoltà Merciless. Attenzione, il gioco è in lingua inglese, dal momento che il supporto per l'italiano è stato aggiunto solamente nella riedizione Persona 5 Royal.

Metro Exodus Gold Edition 7.99 euro

Un nuovo viaggio al freddo e al gelo nell'ultimo gioco dell'acclamata serie Metro. Scappa da una Mosca distrutta e fuggi dalla Russia in questo shooter in prima persona che punta tutto sulla narrazione. La Gold Edition include anche le due espansioni del Season Pass, intitolate The Two Colonels e Sam's Story.

The Yakuza Remastered Collection 11.99 euro

Tre giochi al prezzo di uno, questa raccolta include le versioni rimasterizzate di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, permettendo così di vivere le emozioni della saga del Drago di Dojima, Kazuma Kiryu. Tutti i giochi sono stati rimasterizzati con grafica a 1080p e 60fps e includono sia i DLC originali che una nuova traduzione in lingua inglese.