PlayStation Store: 5 giochi a meno di 3 euro da comprare in offerta

Se vi è rimasto qualche spicciolo nel portafoglio digitale del PlayStation Store e vi è venuta voglia di giocare a qualcosa di nuovo, allora abbiamo una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro: ecco a voi tre giochi che potete portarvi a cassa spendendo meno di 3 euro (2,99 euro per la precisione)!

Il primo che vi consigliamo è Deadlight Director's Cut, gioco sviluppato dagli autori di RiME e The Sexy Brutale che vi accompagna in una Seattle del 1986 devastata da un'epidemia virale e infestata dai non morti. Si tratta di un platform 2.5D a scorrimento orizzontale con elementi survival horror, che nasce chiaramente come un omaggio ai grandi maestri del genere degli anni '80 e dei primi anni '90, come Prince of Persia, Another World e Flashback. C'è anche lo stupendo This War of Mine: The Little Ones, tra i migliori giochi di sopravvivenza degli ultimi anni. Il titolo di 11 Bit Studios vi fa riflettere sulla crudeltà della guerra mettendovi alla guida di un gruppo di civili (bambini inclusi) costretti a sopravvivere in una città sotto assedio, costantemente in pericolo e in lotta con la carenza di cibo e medicine. La progressione è scandita all'alternarsi del giorno e della notte: durante le ore diurne siete chiamati ad amministrare il gruppo e gestire le scorte; quando cala il buio, invece, dovete andare in esplorazione alla ricerca di preziose risorse, in quello che diventa a tutti gli effetti un giochi stealth 2.5D.

Ci sentiamo di consigliarvi anche Mighty No. 9, videogioco sviluppato dagli stessi autori di Mega Man e prodotto dal mitico Keiji Inafune: il risultato finale non si è rivelato all'altezza dei proclami fatti durante la campagna Kickstarter, ma Mighty No. 9 rimane un gioco a piattaforme godibile e impegnativo (specialmente a questo prezzo), con meccaniche e stile ereditati dalla sua fonte d'spirazione originale, la serie Mega Man. A 2,99 euro (il prezzo al quale sono proposti tutti i giochi qui menzionati) ci sono anche Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, tra gli sparatutto in prima persona più affascinanti degli ultimi anni. Prendete in considerazione il loro acquisto singolo solamente se possedete già uno dei due: se vi mancano entrambi, potete acquistare il bundle a 4,49 euro.

Avete tempo fino al 22 luglio per approfittare di questi saldi. Lo sapete che sul PlayStation Store trovate anche dei giochi a meno di 1€?