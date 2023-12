PlayStation Store: 5 giochi a meno di 4 euro da comprare a occhi chiusi

Siete rimasti con pochi spiccioli in tasca dopo aver fatto i regali di Natale? State tranquilli, questo non vi impedirà di comprare "nuovi" giochi per la vostra PlayStation, sopratutto se seguirete i nostri consigli per gli acquisti: ecco 5 giochi a meno di quattro euro che potete trovare in questi giorni su PlayStation Store.

Rayman Legends 3.99 euro

Un platform brillante e colorato, giochi così oggi non ne fanno più, ve lo garantiamo. Rayman Legends è un gioco di piattaforme in due dimensioni che non ha niente da invidiare ad un cartone animato per quanto riguarda la qualità grafica e l'estetica. Il gameplay forse non è sempre ben bilanciato ma si tratta di uno dei giochi di Rayman più riusciti in assoluto... a questo prezzo, impossibile perderselo.

Titanfall 2 3.99 euro

Super prezzo anche per Titanfall 2 in versione Standard Edition, senza bonus, skin o DLC di alcun tipo inclusi. Ma questo non è certo un problema dal momento che lo sparatutto di Respawn si regge in piedi anche senza contenuti aggiuntivi e per poco meno di quattro euro potete portarvi a casa un solido FPS con una campagna molto interessante e un multiplayer sicuramente solido. Da comprare!

Prey 2.99 euro

Anche in questo caso il prezzo è valido per la versione base del gioco (senza il DLC Mooncrash e l'esperienza aggiuntiva Typhon Hunter) ma per tre euro non c'è molto da discutere, l'unica cosa che dovete fare è comprare Prey e godervi l'esperienza made in Arkane. Un seguito sembra fuori dagli attuali piani dello studio (ora impegnato su Marvel's Blade), ma in futuro, chissà...

Dishonored 2 1.99 euro

Non c'è nessun valido motivo per non comprare Dishonored 2 a 1.99 euro, davvero. L'avventura di Emily e Corvo Attano è uno dei giochi Bethesda più acclamati di sempre, purtroppo la serie si è interrotta dopo il secondo capitolo (con l'esclusione del breve spin-off Dishonored La Morte dell'Esterno) ma noi speriamo sempre in un seguito.

Batman Arkham Knight 3.99 euro

Se Batman Arkham Asylum ha riscritto le regole dei giochi sui supereroi (quasi dieci anni prima di Marvel's Spider-Man) e Batman Arkham City ha portato i giochi d'azione verso nuovi orizzonti, Arkham Knight conclude la trilogia di Rocksteady portando in scena tante novità, tra cui la possibilità di guidare la Batmobile. Un gioco che i fan del Cavaliere Oscuro non possono che adorare, consigliato senza riserve anche a tutti gli altri.