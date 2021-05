PlayStation Store: 5 ottimi giochi per PS4 a meno di 5 euro

Quest'oggi Sony ha dato il via ad una nuova tornata di sconti sul PlayStation Store, offrendo a tutti i giocatori una marea di nuove opportunità di risparmio. I giochi in offerta sono tantissimi, pertanto abbiamo ben pensato di venirvi incontro proponendovi una selezione di titoli acquistabili a meno di cinque euro l'uno.

Cominciamo segnalandovi Little Nightmares a 4,99 euro, un puzzle-platform sulla falsariga di Limbo e Inside che dipinge un mondo tanto affascinante quanto disperato, distinguendosi per alcuni momenti memorabili e puzzle stimolanti ma mai troppo complessi. Senza abbandonare le atmosfere oscure e lugubri, vi consigliamo anche Outlast ad appena 2,84 euro, un terrificante gioco in prima persona che vi mette nei panni di un giornalista incapace di combattere, che può fare affidamento solo ed esclusivamente su una telecamera a infrarossi.

Se vi piacciono i giochi d'avventura ma non avete mai cominciato la trilogia delle origini di Lara Croft, allora questo è il momento giusto, poiché Tomb Raider Definitive Edition, il primo capitolo del trittico, è proposto a soli 2,99 euro. Un altro grande affare è rappresentato da Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49 euro, un open world di alto livello caratterizzato da un'ambientazione (la città di Hong Kong) e una trama estremamente affascinanti (ci sono anche tutti i DLC). Chiudiamo la nostra breve carrellata con Murdered Soul Suspect a 1,99 euro, un'avventura investigativa dai connotati paranormali indirizzata agli amanti delle esperienze di stampo prettamente narrativo.

Prima di salutarvi, specifichiamo che tutti i saldi sopra indicati rimarranno disponibili sul PlayStation Store fino al 27 maggio.