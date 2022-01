PlayStation Store: 5 ottimi giochi a meno 5 euro da comprare con i saldi

Archiviati i ricchi Saldi di gennaio, mercoledì scorso il PlayStation Store ha dato il via a una nuova tornata di sconti tutti dedicati ai videogiochi più economici sulla piazza. "Economico", tuttavia, non significa "scadente", e adesso ve lo proviamo!

Grazie ai nuovi saldi del PlayStation Store potete aggiungere alla vostra libreria cinque ottimi giochi spendendo meno di cinque euro. Il primo che vi consigliamo è Brothers: A Tale of Two Sons, diretto nel 2013 da quel Josef Fares appena finito al centro dei riflettori per la vittoria del premio Gioco dell'Anno ai Game Awards con It Takes Two. Offerta a 3,99 euro, Brothers: A Tale of Two Sons è un'avventura delicata e struggente con visuale dall'alto nella quale è possibile controllare contemporaneamente due fratelli con l'ausilio delle due levette analogiche. Allo stesso prezzo è disponibile anche Yoku's Island Express, un originale platform 2D che cala meccaniche da flipper all'interno di un'impalcatura da metroidvania. Il nostro Francesco Fossetti lo ha incensato nella recensione di Yoku's Island Express.

A 4,49 euro potete invece trovare Deus Ex: Mankind Divided, un gioco di ruolo sci-fi in prima persona con una forte componente narrativa e un'ampia libertà d'approccio, mentre a 4,99 euro c'è quel capolavoro che risponde al nome di Inside, opera seconda di Playdead che cattura con il suo fascino ermetico, un contesto narrativo disturbante e una progressione per enigmi fluida e appagante. Chiudiamo, infine, con una perla tutta italiana, Last Day of June, che a 4,99 euro permette di vivere una delicata storia sull'amore, sulla morte e sull'ineluttabilità del destino. Leggete la recensione di The Last Day of June.