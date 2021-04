PlayStation Store: 5 ottimi giochi per PS4 in offerta meno di 5 euro

Sony ha accolto l'arrivo della stagione primaverile con una nuova, ghiotta promozione sui giochi nel PlayStation Store, che offre molteplici opportunità di risparmio. Riuscire ad orientarsi non è facile, pertanto abbiamo deciso di venire in vostro soccorso consigliandovi 5 ottimi giochi venduti a meno di 5 euro meritevoli della vostra attenzione.

A quelli che hanno sempre avuto voglia di avvicinarsi al franchise di Yakuza, ma che per un motivo o per l'altro non l'hanno mai fatto, consigliamo di cominciare alla grande con Yakuza 0 a 4,99 euro, un prequel dell'intera saga che narra delle avventure dei giovanissimi Kazuma Kiryu e Majima Goro. Se invece avete giocato Cyberpunk 2077 e siete in astinenza di sci-fi, potete avvicinarvi all'ottimo Deus Ex: Mankind Divided 4,49 euro, un GDR dai connotati di immersive sim che ha trattato tematiche molto simili diversi anni prima dell'opera di CD Projekt RED. Agli amanti delle avventure narrative non possiamo non consigliare The Wolf Among Us a 3,74 euro, senza dubbio una delle migliori opere di Telltale Games, che in un futuro riceverà anche un seguito attualmente in via di sviluppo.

In attesa di Resident Evil Village, potete scoprire le origini della saga horror più celebre di sempre acquistando Resident Evil HD a 4,99 euro, ottima remastered del remake del primo capitolo lanciato a inizio millennio su GameCube. L'ultimo gioco che vi consigliamo è Sniper Elite 3 a 4,49 euro, adatto a tutti coloro che hanno voglia di massacrare nazisti con precisione chirurgica sotto il sole cocente del Nord Africa. Prima di salutarvi, ricordiamo che gli Sconti di Primavera del PlayStation Store proseguiranno fino al 29 aprile.