PlayStation Store: 70% di sconto acquistando due giochi PS4

Nuova promozione al via su PlayStation Store: acquistando due giochi per PlayStation 4 sarà possibile ottenere il 70% di sconto sul prezzo totale, offerta valida da oggi e fino al 4 ottobre 2018.

La promozione è valida solo sui titoli aderenti all'iniziativa, tra cui troviamo Dishonored 2, LEGO Marvel Super Heroes, Sniper Elite 4, Project CARS Game of the Year Edition, Mad Max, Prey, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, RIDE 2 e Dishonored Definitive Edition, solamente per citarne alcuni.

Ricordiamo che è ancora in corso (fino al 20 settembre) la promozione Giochi PS4 scontati fino al 60% che vi permetterà di risparmiare sull'acquisto di titoli come Gran Turismo Sport, Call of Duty Infinite Warfare, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Assetto Corsa Ultimate Edition, Destiny The Collection, XCOM 2 e Onrush, solamente per citarne alcuni.