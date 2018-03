PlayStation Store: A.O.T 2, Ni No Kuni 2 e A Way Out tra le novità della settimana

Come ogni lunedì,ha pubblicato l'elenco dei nuovi giochi in arrivo sulnel corso della settimana, tra cui spiccano A.O.T 2 . Di seguito, tutte le novità disponibili su PlayStation 4, PlayStation VR e PlayStation Vita a partire dal 19 marzo 2018.

Novità PlayStation 4

A Way Out (23 marzo, 19.99 euro)



Assassin's Creed Rogue Remastered (22 marzo, 29.99 euro)

Assault Gunners HD Edition (20 marzo, 19.99 euro)

Attack on Titan 2 (20 marzo, 59.99 euro)

Earthlock Festival of Magic (21 marzo, 14.99 euro)

Mahjong Gold (21 marzo, 14.99 euro)

Minefield (21 marzo, 14.99 euro)

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno (23 marzo, 59.99 euro)

R.B.I. Baseball 18 (21 marzo, 19.99 euro)

Titan Quest (20 marzo, 29.99 euro)

Novità PlayStation Vita

NeuroVoider (21 marzo, 14.99 euro)

Velocity 2X Critical Mass Edition (20 marzo, 19.99 euro)

Novità PlayStation VR

ARK Park (22 marzo, 19.99 euro)

Audio Beats (20 marzo, 14.99 euro)

Floor Plan Lunar (20 marzo, 19.99 euro)

Stone Origin of Blood (20 marzo, 19.99 euro)

Cosa ve ne pare delle novità? Acquisterete uno dei titoli sopracitati? Vi ricordiamo che sul PlayStation Store sono ancora attivi gli sconti sulle esclusive (lo saranno fino al 22 marzo), e che gli utenti con una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo per tutto il mese di marzo giochi come Bloodborne e Ratchet & Clank per PlayStation 4.