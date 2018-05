PlayStation Store: A Way Out e Burnout Paradise Remastered tra i nuovi sconti EA

Da oggi e fino al 15 maggio, sul PlayStation Store saranno disponibili una serie di nuovi sconti dedicati al catalogo Electronic Arts. Tra i giochi in offerta segnaliamo A Way Out, Burnout Paradise Remastered e Star Wars Battlefront 2.

Di seguito elenchiamo le offerte più interessanti:

Burnout Paradise Remastered - 29,99 euro (invece di 39,99 euro)

A Way Out - 21,99 euro (invece di 29,99 euro)

Battlefield Pacchetto Anniversario - 24,99 euro (invece di 99,99 euro)

Need For Speed Payback - 24,99 euro (invece di 69,99 euro)

EA Sports UFC 3 - 39,99 euro (invece di 69,99 euro)

Star Wars Battlefront 2 - 24,99 euro (invece di 69,99 euro)

Bundle Mass Effect Andromeda + Dragon Age Inquisition - 24,99 euro (invece di 59,99 euro)

The Sims 4 - 24,99 euro (invece di 49,99 euro)

Madden NFL 18 - 14,99 euro (invece di 49,99 euro)

EA Sports NHL 18 - 14,99 euro (invece di 49,99 euro)

Precisiamo che il Pacchetto Anniversario di Battlefield include Battlefield 4, Battlefield Hardline e Battlefield 1. Per conoscere nel dettaglio tutte le nuove offerte proposte sul catalogo EA, invece, potete visitare questa pagina.

Ricordiamo che i nuovi sconti Electronic Arts saranno disponibili fino alle 12:59 del 15 maggio. Nel frattempo, inoltre, si può approfittare anche dei nuovi saldi per i giochi sotto i 20 euro.