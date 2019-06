Playstation Store accoglie una marea di nuovi sconti: ecco tutti i dettagli!

È tempo di nuovi sconti sul Playstation Store! Sony ha infatti annunciato le nuove offerte a tempo limitato dedicate ai videogiocatori attivi su Playstation 4 e Playstation 4 Pro: ecco tutti i dettagli!

Innanzitutto, vi segnaliamo la nuova Promozione della Settimana: attiva fino al lunedì 17 giugno, quest'ultima è interamente dedicata ad Ark: Survival Evolved. Il titolo teletrasporta i videogiocatori all'interno di un mondo popolato da dinosauri ed altre creature pericolose, in cui dovranno ricorrere ad ogni propria risorsa per riuscire a sopravvivere. Il nostro Daniele D'Orefice ve ne ha parlato approfonditamente all'interno della sua recensione di Ark: Survival Evolved. Ecco l'elenco dei contenuti scontati:

ARK: Aberration

ARK: Extinction

ARK: Scorched Earth

ARK: Survival Evolved – Founder’s Edition

ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition

ARK: Survival Evolved Season Pass

Complete your Ark Pass

A disposizione dei videogiocatori anche un ampio numero di Sconti attivi sul Playstation Store fino al 26 giugno. Questi includono un'ampia varietà di proposte e di generi videoludici. Tra questi, vi segnaliamo, a titolo di esempio:

Dark Souls 3 : scontato del 76% si propone ad un costo di 11,99€. In promozione anche il relativo season pass, che può essere acquistato a 9,99€;

: scontato del 76% si propone ad un costo di 11,99€. In promozione anche il relativo season pass, che può essere acquistato a 9,99€; Jump Force : il picchiaduro che raccoglie al suo interno un ampio numero di icone fumettistiche provenienti dal mondo dei manga nipponici si propone con uno sconto del 42%, al prezzo di 39,99€;

: il picchiaduro che raccoglie al suo interno un ampio numero di icone fumettistiche provenienti dal mondo dei manga nipponici si propone con uno sconto del 42%, al prezzo di 39,99€; Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom : il gioco è scontato del 71% ed è dunque acquistabile a 19,99€. Un'occasione interessante anche a fronte del recente annuncio di Ni No Kuni Remastered;

: il gioco è scontato del 71% ed è dunque acquistabile a 19,99€. Un'occasione interessante anche a fronte del recente annuncio di Ni No Kuni Remastered; Nioh Complete Edition: scontato del 60%, è acquistabile a 19,99€;

La promozione offre inoltre un ampio numero di, tra cui 11-11: Memories Retold, Shadow of the Colossus o Gravity Rush 2. Disponibile infine anche una selezione di, tra i quali citiamo Beyond: Two Souls, Okami HD e Gravity Rush Remastered.