PlayStation Store accoglie la nuova Offerta della Settimana: disponibile su PS4 e PS5

Accanto all'ampia selezione di nuovi sconti su PlayStation Store, sul negozio digitale di casa Sony trova spazio anche una speciale Offerta della Settimana. World of Warships: Legends - dobloni

Protagonista dell'iniziativa è World of Warships: Legends, un free to play che vede i giocatori cimentarsi in battaglie navali online. Con un'impostazione multiplayer, la produzione consente di reclutare capitani di ventura, potenziare le proprie imbarcazioni e imbarcarsi in un nuovo viaggio tra i Sette Mari. Disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, World of Warships: Legends è al momento interessato dalle seguenti iniziative promozionali:

World of Warships: Legends - Crème de la crème :: a 17,99 euro, con uno sconto del 50%;

:: a 17,99 euro, con uno sconto del 50%; World of Warships: Legends - 2.750 dobloni : a 7,19 euro, con uno sconto del 20%;

: a 7,19 euro, con uno sconto del 20%; World of Warships: Legends - 5.625 dobloni : a 14,39 euro, con uno sconto del 20%;

: a 14,39 euro, con uno sconto del 20%; World of Warships: Legends - 11.500 dobloni : a 28,79 euro, con uno sconto del 20%;

: a 28,79 euro, con uno sconto del 20%; World of Warships: Legends - 20.500 dobloni : a 50,39 euro, con uno sconto del 20%;

: a 50,39 euro, con uno sconto del 20%; World of Warships: Legends - 30.000 dobloni : a 71,99 euro, con uno sconto del 20%;

: a 71,99 euro, con uno sconto del 20%; World of Warships: Legends - 47.000 dobloni : a 103,99 euro, con uno sconto del 20%;

: a 103,99 euro, con uno sconto del 20%; World of Warships: Legends - Cassa da Guerra: a 71,99 euro, con uno sconto del 20%;

A differenza di quanto visto per gli nuovi sconti PlayStation Store, la nuova Offerta della Settimana resterà attiva solamente sino al prossimo 20 ottobre 2022.