PS Store accoglie la nuova Offerta della Settimana: nuovo sconto su PS4 e PS5

In un mercoledì particolarmente ricco di novità in casa Sony, prende il via la promozione Pianeta degli Sconti su PlayStation Store, con tantissimi titoli per PS4 e PS5 proposti a prezzo ridotto, ma non solo.

Come da tradizione, la giornata odierna accoglie anche il reveal della nuova Offerta della Settimana, che propone uno sconto particolarmente sostanzioso su di un gioco di recente pubblicazione. Protagonista dell'iniziativa è infatti il nuovo Saints Row, che ha scatenato la propria stravagante furia sul mercato videoludico lo scorso agosto.



Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sulle promozioni dedicate al titolo Volition disponibili su PS Store:

Saints Row Standard Edition su PlayStation Store: proposta a 52,49 euro , con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro;

, con uno rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro; Saints Row: Platinum Edition su PlayStation Store: proposta ad 82,49 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 109,99 euro. In aggiunta al gioco completo, la Platinum Edition include il Pass Espansioni di Saints Row, oltre al Los Panteros American Muscle Bundle e a Saints Row: The Third Remastered;

Un'offerta dunque alquanto interessante, che coinvolge un titolo carico di adrenalina. Per tutti i dettagli sulla produzione potete rifarvi alla nostra recensione di Saints Row , a firma di Giuseppe Carrabba.