PlayStation Store, niente addio ai giochi PSP: nuovi dettagli sulle modifiche in arrivo

Dopo aver fatto dietrofront sul precedente annuncio e aver comunicato l'intenzione di mantenere aperto il PS Store per PS3 e PS Vita, Sony aveva confermato la chiusura degli acquisti digitali per i titoli PlayStation Portable.

Ora, tuttavia, sembra proprio che anche questa decisione sia stata riconsiderata, con una comunicazione della compagnia che di fatto garantisce l'accesso ai giochi PSP destinati a sparire da PS Store. Dalle pagine del suo portale ufficiale, Sony comunica infatti che la disattivazione dei contenuti PSP sarà solamente parziale.

Nello specifico, sullo store PSP, i giocatori non potranno più effettuare acquisti in-game all'interno delle produzioni PlayStation Portable. Il negozio digitale inoltre non consentirà più di effettuare ricerche connesse a titoli PSP. Tuttavia - afferma Sony UK -, gli acquisti effettuati in passato continueranno ad essere disponibili per il download in qualsiasi momento.



Ancora differente la situazione per quanto riguarda il PlayStation Store di PS3 e PS Vita. In questo caso, i giocatori potranno continuare ad acquistare e giocare liberamente i titoli PSP presenti nel catalogo. Tuttavia, saranno disattivate tutte le funzionalità legate alla realizzazione di acquisti in-game.



Si modifica dunque ancora parzialmente la politica di Sony nei confronti dell'accessibilità alle produzioni del passato. Tutti i cambiamenti, ad ogni modo, saranno operativi a partire dal prossimo 6 luglio 2021.