Il PlayStation Store si aggiorna con le selezioni mensili e la sezione indie

Sony ha aggiornato il PlayStation Store europeo con due nuove sezioni intitolate "Selezioni Mensili" e "PlayStation Indies", dedicate rispettivamente ai giochi consigliati per il mese in corso ed ai giochi indipendenti per PS4.

La Selezione Mensile attualmente disponibile include giochi come SnowRunner, BioShock Infinite The Complete Edition, Assassin's Creed Syndicate, Beyond Blue, Disintegration, Tacoma, OnRush, Pyre e Ion Fury, oltre a The Elder Scrolls Online Greymoor, Celeste e Bad North, solamente per citarne alcuni.

Più nutrita invece la sezione PlayStation Indies dove trovano spazio tra i tanti Paper Beast, Streets of Rage 4, Deliver Us The Moon, Void Bastards, Huntdown, Wattam, Return of the Obra Dinn, EarthNight, Creature in the Well, FORM, Below, Telling Lies, John Wick Hex, GRIS e Moving Out.

Non parliamo dunque necessariamente di giochi in offerta ma di nuove sezioni che vi aiuteranno ad orientarvi al meglio nei vostri acquisti digitali proponendo contenuti sempre nuovi. Se invece volete risparmiare vi segnaliamo gli sconti sui giochi multiplayer per PS4 e l'offerta della settimana dedicata a La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, in vendita per sette giorni al super prezzo di 9,99 euro.