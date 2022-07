PlayStation Store: un apprezzato titolo sportivo Sony proposto a prezzi vantaggiosi

Dal PlayStation Store arriva una nuova offerta per le edizioni speciali di un apprezzato gioco sportivo sviluppato da Sony San Diego e disponibile dallo scorso 5 aprile sia su PS4 che su PS5 (oltre anche a Nintendo Switch e le piattaforme Xbox).

Si tratta di MLB The Show 22, ultima iterazione della serie tutta incentrata sul baseball americano. In particolare l'attenzione è tutta rivolta verso le Digital Deluxe Edition ed MVP Edition, proposte a prezzi interessanti.

Sul sito ufficiale dello Store, infatti, la Digital Deluxe viene proposta a 61.99 euro, con uno sconto del 38% rispetto ai 99.99 euro di listino. Offerta considerevole anche per l'MVP Edition, proposta a 55.24 euro anziché 84.99, dunque con uno sconto del 35%. In entrambi i casi si spende meno rispetto alla versione liscia per PS5, proposta invece a 69.99 euro. Per quanto riguarda invece l'edizione standard PS4, è possibile acquistarla per 39.59 euro, con un prezzo abbassato del 34% rispetto ai normali 59.99 euro.

Si tratta dunque di una buona occasione per mettere le mani sopra l'ultima fatica sportiva di Sony San Diego anche nelle sue versioni più ricche. Si tratta inoltre di un prodotto di pregevole qualità come testimoniato dalla nostra recensione di MLB The Show 22. Se volete dunque sperimentare qualcosa di diverso, MLB The Show 22 può fare al caso vostro.