PlayStation Store: arriva un'importante modifica per il programma Sony Rewards

Nel corso delle ultime ore sono in molti gli utenti che hanno ricevuto da parte di Sony una mail che segnala l'imminente modifica in arrivo per un programma relativo al PlayStation Store.

Ci riferiamo al Sony Rewards, ovvero attraverso il quale gli utenti che fanno acquisti sul PlayStation Store possono accumulare punti da spendere poi per riscattare una serie di ricompense da un catalogo che contiene giochi in formato digitale, buoni sconti e dispositivi elettronici. La possibilità di ottenere punti non ha mai avuto particolari limitazioni e così sarà fino al prossimo 31 dicembre 2021: dal primo giorno del 2022, infatti, tale regola cambierà e a permettere di accumulare punti saranno solo gli acquisti effettuati tramite una carta di credito VISA targata Sony o PlayStation. Tale cambiamento non è stato accolto positivamente dagli utenti, i quali erano soliti fare acquisti proprio con l'obiettivo di mettere da parte qualche punto e poi riscattare piccole o grandi ricompense in base alla quantità di transazioni effettuate. Va precisato che vi stiamo riportando la notizia solo a scopo informativo, dal momento che Sony Rewards non è disponibile in Italia.

