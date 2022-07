PlayStation Store: è arrivata la nuova offerta della settimana per PS4 e PS5

E' online la nuova offerta della settimana su PlayStation Store, questa volta lo store digitale di Sony propone un corposo sconto su tre diversi pacchetti di Fortnite, il Battle Royale numero uno al mondo.

L'offerta della settimana su PlayStation Store riguarda i pacchetti Leggende Estive, Leggende Lava e Maestri di Magma, venduto rispettivamente a 7.99 euro, 7.99 euro e 7,49 euro.

Il Pacchetto Leggende Estive include Costume Pugno tropicale di Zoey, Dorso decorativo Turbinio aspro, Costume Sbananita (include stili aggiuntivi), Dorso decorativo Banana Cabana, Costume Fiaba estiva (include stili aggiuntivi) e Dorso decorativo Pacchetto Trappoliere.

Il pacchetto Maestri di Magma contiene invece Costume Ragnarok in fusione, Dorso decorativo Ali ardenti, Costume Signore della brace, Dorso decorativo Gomma di fiamma, Costume Kuno inceneritore e Dorso decorativo Doppio kama infuocato.

Infine il pacchetto Leggende Lava contiene i seguenti oggetti: Deltaplano Ali di lava, Costume Valchiria in fusione, Dorso decorativo Ali della valchiria in fusione, Costume segugio da guerra in fusione e Dorso decorativo Mantello decorato in fusione.

Questa settimana su PlayStation Store trovate anche una vasta selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di due euro tra cui Agony, Onrush e Outlast. Se invece volete aumentare un pochino il budget a disposizione vi segnaliamo i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 15 euro, fascia di prezzo che include giochi indie, AAA e AA di buon livello, anche se non sempre recentissimi.