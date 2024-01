PlayStation Store, finalmente è arrivato il weekend: ecco i migliori Action sotto i 20€

Sony ha aperto le danze con le offerte per l'anno nuovo su PlayStation Store, ove si risparmia fino al 75%. Di occasioni interessanti ve ne sono parecchie ed i modi per risparmiare non mancano di certo. Siete pronti, allora, ad una nuova carrellata di titoli in promozione? Quali sono i migliori Action in saldo sul PlayStation Store/b>?

Dopo aver visto tutti i GDR a meno di 20 euro dal PS Store, è giunta l'ora di cambiare categoria e di incrementare la dose di divertimento con altri progetti. Tra i nuovi nomi figurano quelli di Resident Evil Village, Crash Bandicoot, Uncharted e chi più ne ha più ne metta. Siete curiosi di saperne di più? Allora vi rimandiamo all'elenco di cui sotto. Ecco cosa non dovete perdevi dalle pagine del PlayStation Store.

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto dle 60%;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Truck Simualtor Driver 2023 Europe Cargo passa da 14,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 20%;

Drunkn Bar Fight passa da 17,99 euro a 12,59 euro, con uno sconto del 30%;

Cult of the Lamb passa da 24,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

Astroneer passa da 29,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto del 65%;

Astro Bot Rescue Mission passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Detroit Become Human passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Diablo III Eternal Collection passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 reMIX passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 67%;

Predator Hunting Grounds passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%,

Diablo II Resurrected passa da 39,99 euro a 13,19 euro, con uno sconto del 67%;

Beyond Due Anime passa da 29,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

Doom Eternal Deluxe Edition PS4 & PS5 passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

MediEvil passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%.

L'offerta videoludica in sconto messa a disposizione degli utenti è alquanto vasta e ricca di nomi importanti per l'ecosistema di Sony e non soltanto. Dopo avervi proposto l'elenco di cui sopra, vi invitiamo a farci sapere se e cosa comprerete qualche titolo dal PlayStation Store.