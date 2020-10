PlayStation Store: in arrivo la nuova versione per web e mobile, ecco i dettagli

A quanto pare Sony ha comunicato agli sviluppatori l'arrivo entro fine mese di una nuova versione del PlayStation Store per il web e i dispositivi mobile che eliminerà la possibilità di acquistare contenuti per PlayStation 3, PS Vita e PSP.

Inoltre, stando a quanto si apprende dalla comunicazione di Sony, una volta che le modifiche saranno implementate tutte le app, i temi e gli avatar per PlayStation 4 non saranno più disponibili tramite web e mobile e i contenuti delle wishlist esistenti verranno rimossi. Questi cambiamenti precedono presumibilmente l'arrivo di PlayStation 5: il codice sorgente scoperto sul sito ufficiale di PlayStation ha suggerito infatti che le liste dei desideri saranno integrate nella console di nuova generazione ed è quindi probabile che il produttore stia completamente ricostruendo questa funzione. Gli store di PS3 e PS Vita non verranno comunque chiusi e gli utenti saranno in grado di fare acquisti direttamente dalle rispettive app native. Non rimane che attendere il reveal dell'interfaccia utente e del nuovo sistema operativo per saperne di più.

Intanto, Western Digital potrebbe aver svelato il primo SSD PCIe 4.0 per la nuova PlayStation 5, anche se al momento Sony non ha confermato la compatibilità. Sulle nostre pagine potete trovare le migliori offerte del PS Store di questa settimana.