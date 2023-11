PlayStation Store: l'assassino più noto del mondo videoludico come offerta della settimana

Sony ha dato ufficialmente il via alla nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, la quale coinvolge la serie reboot di Hitman, il celebre gioco stealth con protagonista l'Agente 47.

Ecco di seguito l'elenco completo dei prodotti in offerta:

Per chi non lo sapesse, HITMAN World of Assassination è la versione di base del gioco che include tutte le missioni dei tre capitoli della serie reboot con in aggiunta la modalità Freelancer. Chi vuole accedere ad ogni singolo contenuto deve acquistare anche il Deluxe Pack, che aggiunge i contenuti premium del secondo e del terzo capitolo.

Questo è l'elenco completo dei DLC per chi acquista il Deluxe Pack:

Contenuti premium di HITMAN 2

Contenuti premium di HITMAN 3

Vi ricordiamo che l'offerta resterà attiva fino alle 00:59 italiane del 9 novembre 2023.

