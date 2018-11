PlayStation Store Black Friday: giochi in offerta per gli abbonati Plus

Questa mattina Sony ha lanciato gli sconti Black Friday sul PlayStation Store, con i migliori giochi PS4 e PlayStation Vita in offerta. Tra questi sono presenti anche alcuni titoli scontati per gli abbonati PlayStation Plus, in esclusiva o con una percentuale di sconto superiore rispetto all'offerta standard.

La pagina Sconti PlayStation Plus illustra le principali offerte del momento su Far Cry 5, Conan Exiles, EVE Valkyrie Warzone, Jurassic World Evolution, The Sims 4, Euro Fishing e Train Sim World, una selezione non troppo ricca ma che probabilmente verrà ampliata in vista del Black Friday.

Sullo Store è inoltre possibile acquistare l'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus al prezzo di 47.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari al 20% sul listino, promozione valida fino al 27 novembre.