PlayStation Store Black Friday: giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Continuano gli sconti del Black Friday su PlayStation Store e per l'occasione vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di cinque euro solamente per un periodo di tempo limitato. Ecco le migliori occasioni da non perdere.

Iniziamo segnalando Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 3.99 euro mentre Far Cry 3 Classic Edition costa ancora meno, solamente 2,99 euro. DOOM costa 4.99 euro e vi segnaliamo anche l'acclamato Dishonored 2 di Arkane a 3,99 euro.

Si continua con Paladins Starter Edition a 4.99 euro, RIDE 2 a 3.99 euro, Hood Outlaws & Legends a 4.99 euro e Monster Energy Supercross 2 The Official Videogame a 4,49 euro. Lords of the Fallen Complete Edition costa 4.49 euro e vi segnaliamo anche Lumines Remastered a 4.49 euro oltre a Skyworld per PlayStation VR a 2.99 euro, stesso prezzo per I Hate Running Backwards.

Le offerte Black Friday del PlayStation Store continuano fino al 28 novembre inoltre ricordatevi che sullo store potete sottoscrivere anche l'abbonamento annuale a PlayStation Plus Essentials, Premium o Extra con uno sconto del 25% sul prezzo di listino dell'iscrizione 12 mesi, una buona occasione per abbonarsi se siete interessati a provare con mano il servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5.