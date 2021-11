PlayStation Store e Black Friday: leak per i grandi sconti su giochi PS5, PS4 e PS Plus!

Mentre proseguono gli sconti PlayStation Store sui titoli classici e retrò, spuntano in rete le prime anticipazioni sulle promozioni in programma per il Black Friday in casa Sony.

Un leak sembra infatti aver nuovamente svelato in anticipo i piani del colosso videoludico, apparentemente intenzionato a proporre una vasta selezione di offerte in occasione del Venerdì Nero. Dai dettagli emersi in rete, tramite le interessanti immagini che trovate in calce, pare che l'inizio del Black Friday su PlayStation Store sia fissato per il prossimo venerdì 19 novembre. Da quella data, i giocatori PS5 e PS4 dovrebbero avere a disposizione diversi giorni per approfittare delle offerte, indicate come in scadenza per il successivo lunedì 29 novembre.



Tra i grandi giochi protagonisti della campagna promozionale, il leak indica Ratchet & Clank: Rift Apart e Death Stranding: Definitive Edition, per gli utenti PlayStation 5, e Ghost of Tsushima e Gran Turismo Sport, per gli utenti PlayStation 4. In aggiunta, si segnala una interessante promozione legata all'abbonamento annuale a PlayStation Plus, in vendita con il 33% di sconto, per un totale di circa 40 euro.



Al momento, ovviamente, ricordiamo che il leak, in quanto tale, potrebbe non rivelarsi preciso. Per saperne di più sul Black Friday su PlayStation Store, non possiamo fare altro che attendere annunci ufficiali direttamente da Sony.