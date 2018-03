PlayStation Store: Bravo Team e FF XV Royal Edition tra le novità della settimana

ha pubblicato l'elenco dei nuovi contenuti in arrivo sul PlayStation Store questa settimana, tra cui troviamo, Fear Effect Sedna, Final Fantasy XV Royal Edition e Scribblenauts Showdown. Di seguito, tutte le novità disponibili su PlayStation 4, PlayStation VR e PS Vita.

Novità PlayStation 4

Fear Effect Sedna (8 marzo - 19.99 euro)

DJ Max Respect (8 marzo - 29.99 euro)

Final Fantasy XV Royal Edition (6 marzo - 49.99 euro)

Frantics (8 marzo - 19.99 euro)

Life is Strange Before The Storm Deluxe Edition (8 marzo - 29.99 euro)

Scribblenauts Showdown (8 marzo - 39.99 euro)

TT Isle of Man Ride on the Edge (8 marzo - 49.99 euro)

Way of the Passive Fist (6 marzo - 14.99 euro)

Novità PS Vita



Midnight Deluxe (8 marzo - 9.99 euro)

Root Double Before Crime After Days Xtend Edition (8 marzo - 14.99 euro)

One Eyed Kutkh (9 marzo - 9.99 euro)

North (7 marzo - 19.99 euro)

Nuovi Giochi PlayStation VR

Audio Beats (8 marzo - 14.99 euro)

Bravo Team (8 marzo - 39.99 euro)

Rangi (6 marzo - 14.99 euro)

Ricordiamo che sul PlayStation Store è ancora in corso la promozione Giochi a meno di 10 euro, la quale permette di acquistare tantissimi titoli a prezzi estremamente contenuti. Inoltre, segnaliamo che da domani (martedì 6 marzo) saranno disponibili i giochi PlayStation Plus di marzo, tra cui troviamo Bloodborne, Ratchet & Clank e Mighty No. 9.