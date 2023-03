PlayStation Store nel caos in Croazia: acquisti digitali limitati da due mesi

Nonostante l'immissione nel paese di francobolli ispirati a God of War e Horizon, in Croazia sembrano esserci gravi problemi legati alla fruizione dell'universo videoludico PlayStation.

Come riportato dal sito ufficiale di Sony, al momento è infatti impossibile effettuare acquisti su PS Store, se non utilizzando gift card PlayStation. I giocatori PS4 e PS5 attivi in Croazia non possono effettuare pagamenti tramite carte di credito, carte di debito, Paypal o altri sistemi differenti dal credito presente nel proprio portafogli PlayStation Store.

La misura era stata introdotta lo scorso 1 gennaio 2023, in concomitanza con l'adozione dell'euro da parte della Croazia. Con il passaggio alla nuova valuta, Sony aveva comunicato la sospensione temporanea dei servizi, giustificata dalla necessità di adeguare lo store al passaggio da kuna a euro. A oggi, tuttavia, sono ormai passati due mesi dall'ingresso del paese nell'Area Euro, eppure i pagamenti su PlayStation Store continuano a essere soggetti ai medesimi vincoli introdotti il 1 gennaio 2023.



Tale situazione è stata di recente oggetto di forti lamentele sui lidi di Resetera. Sul forum, i giocatori croati hanno criticato l'inerzia della dirigenza Sony nell'adeguarsi al cambio valuta, segnalando come peraltro le gift card PlayStation siano ormai introvabili in Croazia. Una circostanza che colpisce con particolare forza i possessori di PlayStation 5 Digital Edition, che non possono ovviare al problema effettuando acquisti sul mercato retail.