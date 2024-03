PlayStation Store: le carte prepagate dei giochi tornano in vendita ma in un solo paese

Era il 2019 quando Sony annunciò l'intenzione di ritirare dai negozi le PSN Card dei singoli giochi. Una mossa che all'epoca destò numerose polemiche e generò anche cause legali negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Oggi le card sono tornate nei negozi... più o meno. Ma facciamo chiarezza.

Secondo quanto riportato dallo YouTuber JOAO_PSX, le card PSN dei singoli giochi hanno fatto la loro (ri)comparsa sugli scaffali dei negozi ma solamente in Brasile e solamente per quanto riguarda i giochi PlayStation VR2.

E' difficile dire se Sony riprenderà a vendere le carte con i codici anche nei negozi in Nord America ed Europa (dal Giappone invece queste card non sono mai scomparse), paesi dove non solo il mercato digitale è più sviluppato ma anche i sistemi di pagamento online risultano più affidabili, sicuri e facilmente accessibili rispetto al Brasile e altri paesi del Sudamerica.

In altre parole, in determinati paesi non sembra esserci un reale bisogno di vendere carte prepagate con i codici dei singoli videogiochi, almeno non in misura tale da giustificare la produzione e la distribuzione di queste card nei negozi fisici.

Vedremo come si evolverà la situazione e se Sony annuncerà un ritorno di questi prodotti anche in altri mercati oltre a quello brasiliano.

