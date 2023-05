PlayStation Store, in cerca di sconti? È tempo di nuove avventure con i saldi del weekend

Siete in cerca di nuovi saldi nei lidi PlayStation 4 e PlayStation 5? È facile che Sony metta a disposizione degli utenti di tutto il mondo delle promozioni di tutto rispetto: è questo il caso, ad esempio, delle offerte di maggio accolte dal PS Store con tantissimi sconti sui giochi PS5 e PS4. Tuttavia, la festa non accenna a fermarsi.

Anzi, tutt'altro: insieme a ciò che gli utenti possono reperire tra gli sconti sui migliori giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro sul PlayStation Store, il portale digitale del colosso videoludico nipponico ha espanso il numero di offerte con i saldi del weekend. Ci avviciniamo all'inizio di un nuovo fine settimana che, se sul fronte della concorrenza sarà un'ottima occasione per giocare a Zelda Tears of the Kingdom che ha capitalizzato l'attenzione del mondo videoludico nella giornata di oggi, sarà perfetto per recuperare grandi IP a prezzo ridotto su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Tra le offerte del fine settimana troviamo produzioni del calibro di Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, NBA 2K23, Dying Light 2 e molto altro ancora. Qui di seguito vi riportiamo una parte di ciò che la nuova promozione ha da offrire ai possessori di una console di casa Sony:

Grand Theft Auto V: premium Edition passa da 34,99 euro a 14,69 euro;

Grand Theft Auto V (PlayStation 5) passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

NBA 2K23 Edizione Michael Jordan passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Bundle PGA Tour 2K23 x NBA 2K23 passa da 99,99 euro a 34,99 euro;

Dying Light 2 Stay Human PS4 e PS5 passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro;

Gotham Knights passa da 74,99 euro a 24,74 euro;

PGA Tour 2K23 passa da 69,99 euro a 19,59 euro;

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition passa da 74,99 euro a 37,49 euro;

Far Cry 6 Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro;

The Quarry per PS5 passa da 74,99 euro a 29,99 euro;

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

L'elenco di giochi in offerta per questo fine settimana non termina qui: tra i grandi nomi del panorama videoludico sono infatti presenti Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, Doom Eternal, Assassin's Creed Odyssey e molto altro ancora.