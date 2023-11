PlayStation Store, ultima chiamata per il Black Friday: ecco i migliori giochi sotto i 20€

Che Black Friday da paura con PlayStation con gli sconti pazzi su una valanga di giochi! Purtroppo, il termine ultimo per le offerte di cui sopra si fa sempre più vicino: mancano pochi giorni all'avvento del 27 novembre, data ultima per accaparrarsi le migliori offerte sul PlayStation Store per il Black Friday. Ma quali sono i titoli più in voga?

E soprattutto, quali sono i prodotti più gettonati al di sotto dei 20 euro sul PlayStation Store? Qualcuno potrebbe pensare che essi siano pochi, ma non è così: il portale digitale targato Sony è ricchissimo di promozioni a cui sarà impossibile dire "no": Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Final Fantasy VII Remake, Cuphead e molti altri titoli sono in elenco, a dimostrazione di come il grande gaming a basso costo sia appena cominciato. Qui a seguire trovate il meglio del meglio del PlayStation Store per chi ha un budget limitato per gli acquisti videoludici:

Gotham Knights può essere ora acquistato a soli 18.74 euro, a fronte dei 74,99 euro iniziali, grazie allo sconto del 75% applicato sul prezzo di listino;

Grand Theft Auto V Premium Edition passa da 34,99 euro a 14,69 euro, con uno sconto pari al 58% del costo iniziale;

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker passa da 59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

Red Dead Redemption 2 può essere acquistato a soli 19,79 euro, a fronte degli iniziali 59,99 euro. Lo sconto applicato ammonta al 67%;

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition (PS4 e PS%) passa da 49,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

Final Fantasy VII Remake (PS4) è disponibile alla modica cifra di 19,99 euro. Al costo originale di 39,99 euro è stato applicato uno sconto del 50%;

Cuphead passa da 19,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 30% sul totale;

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition può essere ora acquistato a soli 19,99 euro, a fronte dei 99,99 euro iniziali, grazie allo sconto dell'80% applicato sul prezzo di listino:

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition è disponibile a soli 15,99 euro, a fronte della spesa di 79,99 euro dapprima preventivata. Lo sconto applicato ammonta all'80%;

PGA Tour 2K23 (PS4) è ora disponibile a 17,49 euro, rispetto ai 69,99 euro di listino, grazie allo sconto del 75%;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Sifu passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%.

L'elenco di giochi first e third party di casa Sony da recuperare ad un prezzo irrisorio è davvero lungo. Perciò, vi invitiamo ad approfondire tramite il link in calce alla notizia qualora foste interessati ad un ultimo acquisto prima della fine del Black Friday. Volete risparmiare di più? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare l'elenco dei tre giochi a meno di 5 euro da non lasciarsi sfuggire al Black Friday sul PlayStation Store.