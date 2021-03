PlayStation Store chiude su PS Vita: alcuni sviluppatori non ne sapevano nulla

PlayStation Vita si porta quasi nove anni sul groppone e non ha mai ottenuto il grande successo che molto probabilmente meritava, eppure alcuni sviluppatori ancora le dedicano i propri sforzi sviluppando nuovi videogiochi per la piattaforma. Per questo motivo, l'annuncio della chiusura del PlayStation Store ha colto alcuni di loro di sorpresa...

Dopo gli insistenti report della scorsa settimana, nella giornata di ieri Sony ha ufficializzato la chiusura del PlayStation Store su PS3, PlayStation Vita e PSP. Fino ad allora le software house possono continuare a pubblicare i propri giochi, ma oggi abbiamo appreso che il colosso giapponese non ha pre-allertato tutti gli sviluppatori ancora al lavoro sulle proprie piattaforme, in particolar modo su PlayStation Vita, che ancora rappresenta un oggetto d'interesse per alcuni studi. Alcuni non hanno ricevuto l'avvertimento, di conseguenza hanno appreso della chiusura lo stesso giorno in cui è stata comunicata ai videogiocatori, ritrovandosi costretti a stravolgere i propri piani.

Lillymo Games, studio responsabile di Twin Breaker, Habroxia e Perils of Baking, ha dovuto cancellare un gioco per PlayStation Vita attualmente in sviluppo poiché non riuscirebbe a terminarlo prima della chiusura dello store, che sulla portatile è fissato per il 27 agosto. La software house The Domaginarium sta lavorando a due dungeon crawler già completi al 50%, che dovrebbero uscire a luglio e nei primi giorni di agosto, ma purtroppo ha dovuto cancellare gli altri giochi in programma poiché non c'è abbastanza tempo. Lo studio ha inoltre svelato che dopo la chiusura dello store gli sviluppatori non potranno più pubblicare nuove patch, di conseguenza tutti i giochi per PlayStation Vita vedranno terminare il supporto post-lancio.

Oltre ai due dungeon crawler di The Domaginarium ci sono anche altri giochi che verranno pubblicati negli ultimi mesi di vita dello store.. Scourgebringer di Flyin Oak, ad esempio, uscirà il 22 aprile. Nel corso dello stesso mese vedrà la luce anche "il più grande gioco per PS Vita di sempre" di Tikipod. tutti questi titoli avranno quindi poco tempo a disposizione per generare dei guadagni.