PlayStation Store verso la chiusura su PS3? Acquisti impossibili e sito irraggiungibile

Stando ad un recente report, Sony avrebbe programmato per il prossimo mese di luglio la chiusura degli store di PlayStation 3, PS Vita e PSP. La notizia non ha ancora ottenuto una conferma ufficiale, ma in queste ore s'è verificato qualcosa di molto strano, oltre che preoccupante per i giocatori ancora affezionati alle vecchie console della casa.

Appresa la notizia della chiusura, molti utenti avevano riacceso le proprie console per acquistare dei giochi di catalogo prima della chiusura definitiva dei server, ma da qualche ora a questa parte le procedure d'acquisto non stanno andando a buon fine. Stando alle segnalazioni reperibili su social come Reddit e Twitter, al momento risulta impossibile acquistare dei giochi dallo store di PlayStation 3... e questa non è l'unica cosa strana che sta accadendo.

Come sicuramente avrete notato, in concomitanza con il lancio di PS5 Sony ha anche modificato la versione web del PlayStation Store: quella attuale permette di sfogliare solo ed esclusivamente il catalogo PS4 e PS5, rendendo tecnicamente impossibile consultare e acquistare i titoli legacy. Gli utenti delle vecchie console, in ogni caso, erano in grado di aggirare un problema con un link diretto alla vecchia versione del PlayStation Store, ma in queste ore l'accesso è stato definitivamente bloccato (viene effettuato in automatico il reindirizzamento alla nuova versione).

In definitiva, al momento non è in alcun modo possibile acquistare un gioco PS3, né dalla console, né dal web. Qualche giocatore sta persino riscontrando dei problemi a scaricare dei giochi regolarmente acquistati in passato dalla propria raccolta. Qualcosa sta effettivamente succedendo le quinte, rimaniamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony.