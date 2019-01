Playstation Store: la Classifica dei 20 giochi per PS4 più acquistati in Italia nel 2018

In occasione dell'inizio del nuovo anno, sul Blog Ufficiale di Playstation Italia è stata pubblicata un'interessante classifica, che riassume i giochi per Playstation 4 più acquistati dagli Italiani sul Playstation Store nell'intero 2018.

All'interno di questa lista, troviamo prevedibilmente alcuni dei principali successi videoludici della scorsa annata, ma anche alcune interessanti sorprese. Vi proponiamo di seguito la classifica completa:

FIFA 19 Call of Duty: Black Ops 4 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V God of War Marvel’s Spider-Man FIFA 18 Gang Beasts Rocket League Far Cry 5 Battlefield 1 Horizon: Zero Dawn Minecraft Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Battlefield V Monster Hunter: World Need for Speed Payback Gran Turismo Sport A Way Out Assassin’s Creed Odyssey

Il vertice del podio nostrano è occupata, non a sorpresa, da FIFA 19. Infatti, come riportato sul Playstation Blog: "FIFA 19 ha evitato soldati scatenati, cowboy stanchi e eroi armati di asce per assicurarsi il punteggio più alto di fine anno come il gioco più scaricato sul digital storefront di PS4 nel 2018". Medaglia d'argento per Call of Duty Black Ops 4, mentre si aggiudica il bronzo l'acclamato Red Dead Redemption 2. God of War, eletto Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2018, si aggiudica invece il quinto posto.



Cosa ne pensate di questa classifica, trovate che rappresenti, almeno in parte, il vostro 2018 videoludico?