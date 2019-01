Playstation Store: la Classifica dei 20 giochi VR più acquistati nel 2018 in Italia

Sul Blog Ufficiale di Playstation Italia, Sony ha recentemente condiviso alcune interessanti informazioni relative al 2018 videoludico italiano.

Tra queste, troviamo la classifica dei venti giochi per Playstation VR che più sono stati acquistati, nel corso dell'anno appena conclusasi, tramite Playstation Store. Ve la proponiamo integralmente qui di seguito:

Beat Saber Job Simulator Superhot VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Batman: Arkham VR Astro Bot Rescue Mission Robinson: The Journey Moss Rick and Morty: Virtual Rick-ality Arizona Sunshine Farpoint Doom VFR RollerCoaster Legends Until Dawn: Rush of Blood Everest VR Statik Firewall Zero Hour Creed: Rise to Glory Surgeon Simulator: Experience Reality Bravo Team

Alla guida dell'intera classifica troviamo Beat Saber, il peculiare rythm game a base di spade laser, del quale potete trovare un'esaustiva recensione sulle pagine di Everyeye. Secondo posto per Job Simulator, mentre chiude il podio Superhot VR. Manca di poco una medaglia la versione VR di The Elder Scrolls V Skyrim. Quinto posto, invece, per Astro Bot: Rescue Mission, eletto Miglior Gioco VR in occasione dei The Game Awards 2018.



E voi cosa ne pensate di questa classifica, in quanti di questi Titoli vi siete immersi con il vostro visore per la Realtà Virtuale? Qual è il vostro podio personale? In chiusura, vi segnaliamo che Sony ha reso disponibile la medesima classifica anche per i giochi per Playstation 4.