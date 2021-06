PlayStation Store: come comprare giochi senza carta di credito?

Nel corso degli ultimi anni il digitale si sta affermando sempre di più come la nuova frontiera del mercato videoludico e sempre più persone decidono di acquistare i giochi direttamente attraverso gli store digitali piuttosto che all’interno dei negozi fisici.

Proprio il Playstation Store è uno degli store digitali in campo videoludico più utilizzati al mondo, grazie anche alla sua semplicità d’uso, alle stuzzicanti offerte del PlayStation Store che ogni tanto attirano l’attenzione dei consumatori e alla possibilità di accedere immediatamente al contenuto acquistato. Normalmente, effettuare un acquisto su PlayStation Store è un’operazione che andrebbe effettuata utilizzando una carta di credito con la quale saldare il conto finale dell’operazione, ma esistono anche altri modi per acquistare gli articoli che vi interessano senza per forza dover inserire una carta di credito come modalità di pagamento - evitando così il rischio di addebitare su di essa costi accessori non voluti come eventuali rinnovi di abbonamenti che vi eravate dimenticati di annullare.

Ricariche PSN su Amazon.it

L’altro metodo di pagamento che potrete decidere di utilizzare al momento dell’acquisto di un prodotto sul Playstation Store è tramite l’utilizzo del, che è associato univocamente al vostro account e può essere riempito periodicamente, utilizzando una carta di credito, oppure solamente all’occorrenza, tramite l’utilizzo delle cosiddette Ricariche Playstation Network . Quest’ultime sono delle speciali carte - acquistabili da qualunque rivenditore fisico specializzato, su alcuni rivenditori digitali come Amazon e, talvolta, anche in alcuni supermercati - ciascuna contenente un codice che, una volta riscattato e associato al vostro account, ricaricherà il vostro portafoglio virtuale dell’importo segnalato sulla carta. Esistono diversi tagli di valore delle carte PSN, questa varietà vi permetterà di poter scegliere sempre, con una buona approssimazione, l’importo che più si avvicina alle vostre esigenze.

Per ricaricare il vostro portafoglio virtuale utilizzando il codice di una carta PlayStation Network vi basterà eseguire una semplice e breve operazione, che può essere effettuata sia da console, sia dal sito ufficiale di PlayStation, oppure ancora dall’applicazione Playstation su smartphone Android e iOS. Tutto quello che dovrete fare sarà quindi accedere al vostro account Playstation Network e recarvi all’interno della voce Impostazioni > Gestione Account > Informazioni sull’Account > Portafoglio: qui vi verrà richiesto di inserire il codice a 12 cifre riportato sulla carta, dopodiché il vostro credito verrà immediatamente aggiornato.