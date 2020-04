PlayStation Store: come scoprire i migliori sconti sui giochi PS4

Sony lancia spesso molte campagne sconti sul PlayStation Store, ma come capire se è effettivamente arrivato il momento giusto per acquistare un titolo a prezzo scontato, o se in passato ci sono state offerte più convenienti?

Grazie a PSDeals, un vero e proprio tracker che si occupa di tenere traccia della variazione dei prezzi dei giochi digitali in vendita sul PlayStation Store. Selezionando il gioco di proprio interesse è possibile avere accesso a numerose informazioni come il numero di volte che il titolo è entrato a far parte di una promozione, il prezzo più basso di sempre e il prezzo medio delle varie offerte. Il sito consente anche di creare una vera e proprio lista dei desideri, in questo modo riceverete una notifica non appena i vostri giochi preferiti saranno oggetto di un taglio di prezzo temporaneo.

Potete mettere alla prova PSDeals con i giochi PlayStation Hits a meno di 10 euro e con gli sconti A Tutto Giappone