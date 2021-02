PlayStation Store: come si tolgono i giochi dal carrello?

Accedere al PlayStation Store vi permetterà di consultare la lista completa dei giochi e delle loro componenti aggiuntive per PlayStation 4 e PlayStation 5 disponibili all'acquisto, ed eventualmente acquistarne uno o più di uno. Ma come fare per rimuovere i prodotti dal carrello?

Vista la grande quantità di prodotti disponibili all'interno del negozio digitale delle console Sony, il Playstation Store mette a disposizione dell'utente numerose funzioni che aiutano l'utente a muoversi al suo interno, e a portare a termine comodamente le operazioni desiderate. Una di queste funzioni è rappresentata dal carrello, il quale vi permetterà di selezionare e mettere in coda tutti i prodotti che avete intenzione di acquistare in futuro, sia esso prossimo oppure molto lontano. I giochi e i loro componenti aggiuntivi inseriti all'interno del carrello potranno poi essere visionati, modificati oppure rimossi prima di procedere con l'acquisto definitivo, che può riguardare l'intero carrello oppure una sua parte.

Rimuovere un oggetto dal carrello del PlayStation Store

Per rimuovere un oggetto dal carrello del Playstation Store non dovrete fare altro che dirigervi all'interno della schermata dedicata del negozio digitale di Playstation, selezionabile tramite l'icona a forma di carrello della spesa nel menu principale dello store. A questo punto, selezionate il prodotto, o i prodotti, che desiderate rimuovere dal vostro carrello e premete il tasto rimuovi, dopodiché la procedura sarà stata completata.

Vi ricordiamo che sono ancora in corso i Doppi Sconti del PlayStation Store per gli abbonati a PlayStation Plus, oltre alla nuova offerta della settimana dedicata a Shadow of the Tomb Raider.