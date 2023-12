PlayStation Store, contrordine: gli show TV Discovery restano, per il momento

Ricordate quando, all'inizio di questo mese, vi abbiamo parlato della rimozione di oltre 1.300 show TV di Discovery dal PlayStation Store (e dalle raccolte di tutti coloro che li avevano regolarmente acquistati) programmata per il 31 dicembre 2023? Bene, ci sono degli sviluppi, fortunatamente positivi.

Stando ad un comunicato stampa prontamente riportato da GamesIndustry.biz, Sony ha esteso l'accordo di licenza con Warner Bros. in modo da consentire la permanenza degli show TV di Discovery su PlayStation Store per "i prossimi 30 mesi almeno".

"Similmente agli altri servizi, noi non possediamo i diritti dei contenuti televisivi e cinematografici che erano precedentemente disponibili all'acquisto sul PlayStation Store" ha spiegato Sony nel comunicato stampa, lasciando intendere che non è suo compito garantire la fruibilità a vita di tali prodotti, anche se sono stati acquistati dai clienti. "In ogni caso" prosegue il comunicato, "abbiamo lavorato con Warner Bros. per aggiornare i termini dell'accordo, assicurandoci che i clienti possano accedere ai contenuti che hanno precedentemente comprato per i prossimi 30 mesi almeno". Tra le serie coinvolte citiamo MythBusters, Cake Boss, Deadliest Catch, American Chopper, An Idiot Abroad, Shark Week, How It’s Made, Animal Planet Presents e Street Outlaws.

Non è sicuramente il "per sempre" che gli acquirenti speravano, ma quantomeno non vedranno i loro acquisti sparire da un momento all'altro nel giro di una decina di giorni. È inoltre andata meglio che agli show TV di StudioCanal, che nel 2021 sono spariti dal PlayStation Store senza ottenere estensioni o seconde opportunità.