PlayStation Store, ecco cosa comprare a meno di 10 euro: da Bloodborne ad Alan Wake

Aprile ha ancora tanto da offrire sul versante videoludico: dopo aver visto i giochi più venduti su PlayStation Store a prezzi stracciati, è arrivato il momento di scoprire quali sono i prodotti migliori da comprare su PlayStation 4 e PlayStation 5 a meno di 10 euro. Preparatevi, perché l'offerta è davvero ampia e ricca di IP tra cui scegliere.

Il prezzo budget di 10 euro potrebbe sembrare limitante, ma non è affatto così. Come visto nella giornata di ieri, ci sono giochi PS5 e PS4 che vorrete diventino vostri e stanno a meno di 3 euro, ma alzando di poco il limite di spesa c'è moltissima carne al fuoco. Volete qualche nome? Bloodborne, Shadow of the Tomb Raider, Alan Wake Remastered e Little Nightmares II sono pochissimi degli esempi di giochi da accaparrarsi immediatamente dal PlayStation Store.

theHunter Call of the Wild passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Bloodborne passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Overcooked 2 - da 24,99 euro a 6,24 euro; sconto del 75%;

Alan Wake Remastered Edition è acquistabile a soli 9,89 euro, grazie al -67% sul prezzo di listno;

Naruto Shippuned Ultimate Ninja Storm 4 passa da 19,99 euro a 9,99 euro con uno sconto del 50%;

Terraria - da 18,99 euro a 9,49 euro, con uno sconto del 50%;

Little Nightmares II è acquistabile a soli 9,89 euro (prezzo originale di 29,99 euro);

Borderlands The Handsome Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Mafia II Definitive Edition passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Mafia III Definitive Edition passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Control Ultimate Edition è acquistabile a soli 9,99 euro (-75% sul prezzo di 39,99 euro).

Termina qui la nostra breve lista di giochi acquistabili a prezzi bassissimi su PlayStation Store. Se siete curiosi di saperne di più, trovate il link all'elenco completo dal negozio digitale di Sony.

