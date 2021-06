PlayStation Store costa troppo per gli indie? La testimonianza di uno sviluppatore

Iain Garner, co-fondatore di Neon Doctrine, azienda responsabile della pubblicazione di un grande numero di giochi indipendenti, non ce l'ha fatta più e ha affidato a Twitter la sua invettiva contro "il produttore di una console di incredibile successo che non ha Game Pass": si tratta, chiaramente, di Sony PlayStation.

Nel suo intervento Garner si è riferito ad un'indefinita "Platform X", ma non ci sono dubbi sulla destinataria della sua accusa, ossia Sony. Stando a quanto riferito, il colosso giapponese "non fornisce agli sviluppatori gli strumenti necessari per gestire i loro giochi", e che per farsi aiutare nella promozione bisogna "fare i salti mortali e implorare". Garner reputa il PlayStation Blog uno strumento poco efficace, inoltre ritiene che se a Sony il gioco non piace, è meglio lasciare ogni speranza.

In mano agli sviluppatori non ci sarebbe nessuno strumento. Lo sviluppatore ha spiegato che le Liste dei Desideri sono inutili e che "non hanno nessun effetto", contrariamente a quanto avviene su Steam, dove possono essere utilizzate a scopo promozionale (in questo modo qui, ad esempio). L'unica cosa che conta sarebbe la valutazione di Sony, ma Garner non conosce effettivamente qual è il modo per entrare nelle sue grazie.

Pare che non sia possibile effettuare delle offerte di lancio senza l'approvazione di Sony, la quale sarebbe anche molto restia nel concedere dei tagli di prezzo sostanziosi. "Esatto... non potete fare una cosa che è possibile fare su ogni piattaforma, ciò significa che i possessori della Platform X avranno sempre l'offerta peggiore". Garner afferma di aver avuto anche molte difficoltà per mettersi in contatto con un Account Manager, una figura che dovrebbe aiutare gli sviluppatori a caricare un trailer per il gioco e creare un post sul PlayStation Blog. Non sarebbe neppure possibile decidere quando effettuare gli sconti, dal momento che questi sono su invito: per gli sviluppatori non sarebbe quindi possibile sincronizzare le offerte con gli altri store delle altre piattaforme.

Questa lunga lista di problemi, spiega lo sviluppatore, può essere evitata pagando un minimo di 25 mila dollari, una tassa che andrebbe ad aggiungersi a quella consueta del 30% su ogni acquisto. Si tratta di una cifra estremamente alta per uno studio indipendente, che tra l'altro è stata confermata anche da due differenti fonti di Kotaku.

"In conclusione, Platform X ha ottenuto un grande successo e ha un hardware fenomenale, ma i suoi processi di backend sembrano essere usciti dagli anni 2000. [...] E tenete presente che sono un ragazzo britannico che parla inglese e che può viaggiare nel mondo, partecipare agli showcase e stringere le mani delle persone che contano. Se questa è la mia esperienza, provate ad immaginare com'è quella di una persona senza i miei privilegi", ha infine concluso.