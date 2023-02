PlayStation Store a tutto cyberpunk: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Accanto all'inaugurazione dei nuovi sconti sui giochi PS4 e PS5 più apprezzati dalla critica, il PlayStation Store accoglie - puntuale come ogni mercoledì - anche la nuova Offerta della Settimana.

Per l'occasione, la scelta di Sony è ricaduta su Cyberpunk 2077. Il controverso GDR di CD Projekt RED, in via di ripresa dopo il difficile esordio, è infatti il protagonista assoluto dell'iniziativa promozionale attiva su PlayStation Store. Per l'intera settimana, i giocatori curiosi di scoprire i segreti e i pericoli che si annidano a Night City potranno acquistare Cyberpunk 2077 con uno sconto del 50%, che porta il prezzo del titolo a 24,99 euro.

Di seguito, vi riportiamo il link all'offerta attiva su PlayStation Store:

L'iniziativa promozionale coinvolge sia la versione PlayStation 4 sia la versione PlayStation 5 del titolo di CD Projekt RED. Come sempre, l'Offerta della Settimana resterà attiva sullo store Sony solamente per alcuni giorni, con scadenza in programma per la giornata di giovedì 9 febbraio 2023.



Ricordiamo che al momento la software house polacca è impegnata nella realizzazione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la più ambiziosa espansione mai realizzata da CD Projekt. Ancora privo di una data di lancio, il contenuto sarà pubblicato nel corso del 2023.