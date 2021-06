PlayStation Store: Demon's Souls e Returnal tra le offerte del weekend

Oltre ai saldi di metà anno, Sony ha lanciato gli sconti del weekend sul PlayStation Store, con una selezione di giochi per PS5 e PS4 in vendita a prezzo ridotto solamente per questo fine settimana, fino al 29 giugno.

Tra gli sconti del weekend citiamo Returnal per PS5 a 59.99 euro in versione standard e 70.19 euro in edizione digitale deluxe che include oltre al gioco anche Arma Fulminatore, Arma Vuoto Implacabile, Stimolante per riflessi, manufatto Massa pulsante, booster adrenalina, avatar PSN e colonna sonora digitale.

Stesso prezzo per Demon's Souls mentre Demon's Souls Digital Deluxe Edition costa 79.99 euro, sconto anche per Marvel's Spider-Man Miles Morales venduto a 40.19 euro e Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition (include Marvel's Spider-Man Remastered per PS5) a 59,99 euro.

Sackboy Una Grande Avventura è in sconto a 49.46 euro con l'edizione digitale deluxe in vendita a 70.19 euro, in chiusura citiamo Nioh 2 Remastered Complete Edition e Nioh Remastered Complete Edition a 40.19 euro l'uno e Nioh Collection (include Nioh Remastered e Nioh 2 Remastered) a 59.99 euro invece di 79,99 euro. Una ricca selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzi scontati per pochi giorni, se siete interessati approfittatene subito, avete tempo fino al 29 giugno per procedere con gli acquisto.