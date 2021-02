PlayStation Store: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Immancabile tradizione del mercoledì, le nuove promozioni disponibili su PlayStation Store propongono, oltre al ritorno degli sconti PlaySation Indies per giochi PS4 e PS5, anche la nuova Offerta della Settimana.

Andando a sostituire Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, l'iniziativa periodica propone ora come protagonista l'apprezzato A Plague Tale: Innocence. Sviluppato da Asobo Studio, il titolo edito da Focus Home Interactive cala i giocatori ai tempi dell'epidemia di peste esplosa nel continente europeo nel corso del XIV secolo.



Nuova Offerta della Settimana

A Plague Tale Innocence: con uno sconto del 75%, la produzione per PlayStation 4 è proposto al prezzo di 12,49 euro;

L'avventura vede protagonisti i giovanissimi Amicia e Hugo, due fratelli costretti a fuggire dalla loro casa e ad affrontare un mondo duro e spietato. Braccati dall'Inquisizione, i due dovranno imparare a fare affidamento l'uno sull'altra.Nel caso in cui non conosciate la produzione a firma di Asobo Studio, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la ricca recensione di A Plague Tale: Innocence a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Infine, vi ricordiamo che giovedì 25 febbraio arriverà una nuova carrellata di annunci da parte di Sony: vi invitiamo a seguire lo State of Play in compagnia di Everyeye in diretta Twitch.