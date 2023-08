PlayStation Store, disponibile la nuova Offerta della Settimana: grandi sconti PS4 e PS5

Mentre proseguono i Saldi di Agosto, con anche tanti giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 a meno di cinque euro, il negozio digitale di casa Sony accoglie la nuova Offerta della Settimana.

Per l'occasione, i protagonisti assoluti della promozione sono Destiny e Destiny 2, con le due avventure di casa Bungie proposte a prezzo ridotto, con espansioni incluse. Le promozioni a tema ora attive su PlayStation Store sono davvero moltissime, provvediamo dunque a riassumerle di seguito per chiarezza.

PlayStation Store - Offerta della Settimana

Destiny 2 - Collezione storica 2023 : a 23,99 euro, scontato del 60%;

: a 23,99 euro, scontato del 60%; Destiny 2 - Collezione arsenale : a 14,99 euro, scontato del 50%;

: a 14,99 euro, scontato del 50%; Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie : a 9,99 euro, scontato del 60%;

: a 9,99 euro, scontato del 60%; Destiny 2: L'Eclissi : a 24,99 euro, scontato del 50%;

: a 24,99 euro, scontato del 50%; Destiny 2: L'Eclissi - Pass Annuale : a 49,99 euro, scontato del 50%;

: a 49,99 euro, scontato del 50%; Destiny 2: La Regina dei Sussurri : a 11,99 euro, scontato del 60%;

: a 11,99 euro, scontato del 60%; Destiny 2: Oltre la Luce : a 9,89 euro, scontato del 67%;

: a 9,89 euro, scontato del 67%; Destiny 2: I Rinnegati : a 6,59 euro, scontato del 67%;

: a 6,59 euro, scontato del 67%; Destiny 2: Ombre dal Profondo : a 8,24 euro, scontato del 67%;

: a 8,24 euro, scontato del 67%; Destiny - The Collection : a 19,79 euro, scontato del 67%;

: a 19,79 euro, scontato del 67%; Destiny: Il Re dei Corrotti: a 6,59 euro, scontato del 67%;

In vista dell' uscita di Destiny 2: La Forma Ultima , gli sconti parte dell'Offerta della Settimana di PlayStation Store resteranno attivi nel negozio digitale sino al prossimo

